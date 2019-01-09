Адвокат Родченкова: Россия продолжает темнить. МОК и WADA скомпрометированы и ничего не сделают

другие 09 января 2019 10:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Эксперты WADA прибудут в Москву за данными Московской антидопинговой лаборатории сегодня, 9 января.

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора WADA Григория Родченкова, прокомментировал ответ вице-премьера России Ольги Голодец на вопрос о том, получат ли эксперты WADA доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории 9 января.

Голодец тогда сказала: «Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы».

«Это шокирует! Россия продолжает темнить, что доказывает вину этого государства, о чем доктор Родченков говорил уже давно. Нет сомнений, что МОК и WADA вновь будут смотреть на эту ситуацию иначе.

МОК и WADA скомпрометированы и ничего не сделают. Надеюсь, чистые спортсмены и корпоративные спонсоры поднимут бунт. Это нужно сделать. Есть два стандарта справедливости: один — для России, другой — для остального мира», - написал Уолден в своем твиттере.

Отметим, что российская сторона обязалась предоставить WADA данные до 31 декабря 2018 года, но этого сделано не было.