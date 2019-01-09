09 января 2019 15:23 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов пропустит этап Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме, который пройдет с 11 по 13 января.

«Климов пропустит этап Кубка мира в Валь-ди-Фьемме. После «Турне четырех трамплинов» ему необходима небольшая передышка.

В ближайшее время он выступит на чемпионате России, который пройдет в Чайковском. Этот старт будет одним из квалификационных к чемпионату мира, однако Климов, разумеется, на главный старт сезона поедет без отбора.

Чемпион России безоговорочно бронирует себе путевку, поэтому на турнире выступят все сильнейшие, приедет и юниорский состав», – рассказал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский в интервью агентству ТАСС.