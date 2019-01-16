Зубкова вызвали к министру спорта

16 января 2019 18:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков завтра должен встретиться с министром спорта Павлом Колобковым.

Министр обсудит с Зубковым сложившуюся ситуацию.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт организации.

Зубков дисквалифицирован до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин — до 12 декабря 2020 года. Спортсмены могут обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).