Зубкова вызвали к министру спорта - Советский спорт
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16 января 2019 18:36Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Зубкова вызвали к министру спорта

Глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков завтра должен встретиться с министром спорта Павлом Колобковым.

Министр обсудит с Зубковым сложившуюся ситуацию.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт организации.

Зубков дисквалифицирован до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин — до 12 декабря 2020 года. Спортсмены могут обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

#зубков александр#колобков павел анатольевич#IBSF#допинг
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