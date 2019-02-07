Бивол заявил, что готов к большим боям, в том числе против Ковалева

07 февраля 2019 18:55

В крайнем поединке уроженец Копейска победил Элейдера Альвареса и вернул себе чемпионский титул.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал информацию о возможном поединке против чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалева.

Ранее последний заявил, что хотел бы встретиться на ринге с Биволом или другим боксером из России – Артуром Бетербиевым.

«Я говорил не только о желании встретиться с Ковалёвым, но и о готовности к большим боям за другие титулы, причём не только в своём весе. Поэтому я вижу в себе потенциал выиграть эти бои.

Пока я не анализировал, как буду это делать и какие свои плюсы использую. Но я знаю, что если хорошо подойти, то я могу быть победителем в бою с любым бойцом нашего полутяжёлого веса. Нужен хороший лагерь, хорошая моральная подготовка и учёт всех нюансов, которые кто-то ошибочно посчитает мелочами. В большом боксе мелочей нет», — сказал Бивол, чьи слова приводит News.ru.