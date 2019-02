Менеджер Нурмагомедова назвал Сент-Пьера лучшим бойцом в истории

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, провел встречу с легендарным бойцом смешанного стиля Жоржем Сен-Пьером.

«Рад был видеть моего друга. Считаю, что он является лучшим бойцом в истории. Мы обсудили несколько важных дел», – написал Абдель-Азиз в своем Twitter.

Good to see my long time friend today. My opinion he’s the GOAT and we also discussed some serious business. 🐻 @espnmma @espn pic.twitter.com/aDl0N6j9YO