«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Ромео Геворкяна

Интеллигентный, всесторонне образованный человек, он прошел яркий и насыщенный трудовой путь. Работа в сфере образования, в издательском деле, в ЦК Компартии Армении – какие бы ответственные посты ни занимал Ромео Геворкян, он всегда с честью выполнял свой профессиональный долг. Его искренне ценили коллеги за безмерную отдачу и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Его очень любили и всегда ждали дома. Дети, пять внуков, шесть правнуков - для всех он останется в памяти как прекрасный семьянин, как близкий и отзывчивый человек, с которым можно было обсудить любимую проблему, посекретничать и получить нужный совет.
В эти горькие минуты мы разделяем горе и безутешность родных и близких и выражаем глубокое соболезнование всем, кто знал и любил Ромео Анушавановича.
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