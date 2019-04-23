«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Ромео Геворкяна На 80-м году ушел из жизни Ромео Анушаванович Геворкян.

Интеллигентный, всесторонне образованный человек, он прошел яркий и насыщенный трудовой путь. Работа в сфере образования, в издательском деле, в ЦК Компартии Армении – какие бы ответственные посты ни занимал Ромео Геворкян, он всегда с честью выполнял свой профессиональный долг. Его искренне ценили коллеги за безмерную отдачу и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Его очень любили и всегда ждали дома. Дети, пять внуков, шесть правнуков - для всех он останется в памяти как прекрасный семьянин, как близкий и отзывчивый человек, с которым можно было обсудить любимую проблему, посекретничать и получить нужный совет.

В эти горькие минуты мы разделяем горе и безутешность родных и близких и выражаем глубокое соболезнование всем, кто знал и любил Ромео Анушавановича.