Илья Воробьев: Когда на тренировке шайба переходит в одно касание, это фантастика, душа радуется

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался перед матчем с командой Финляндии в рамках заключительного этапа Евротура.
«Тренировка прошла хорошо, акклиматизация у игроков НХЛ проходит и будет проходить, но все протекает хорошо. С самого начала были мысли поставить Дадонова в состав, потому что у нас есть быстрый Проворов, Кузнецов, который хороший распасовщик, а у Дадонова хороший бросок. В обороне у нас все хорошо играют! Мы сегодня тренировали боевой состав на завтра, поэтому некоторые игроки тренировались отдельно. Возможно, что со второго раунда Кубка Стэнли мы доберем одного игрока, но пока мы рассчитываем на состав, который у нас есть.
По прошлой игре разбирали удаления, игровую дисциплину и игру на пятаке. Если будет качество игры, то и результат уже на Евротуре тоже будет! Матч между Финляндией и Чехией разбираем, готовимся к предстоящим матчам. Илья Ковальчук сегодня тренировал большинство, что касается его роли, то Джо Торнтон у канадцев на Кубке Мира была 13-м нападающим, так что Илья – наш лидер, капитан и выполняет свою роль, после Евротура все рассмотрим.
Ответственность у сборной всегда есть, стоит отметить, что не мы одни везем на турнир сильный состав, другие сборные тоже сильные. Конечно, когда на тренировке шайба переходит в одно касание, это фантастика, очень приятно смотреть, душа радуется», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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