«Советский спорт» выражает соболезнование близким погибших в Шереметьеве По последним данным пресс-службы Следственного комитета РФ, в катастрофе выжили только 37 человек из 78, находившихся на борту воздушного судна SSJ 100.

Напомним, экипаж рейса Москва – Мурманск вскоре после взлета из-за внештатной ситуации на борту принял решение вернуться в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку, в результате чего возник сильный пожар. После этого была организована немедленная эвакуация, однако всех пассажиров спасти не удалось.

Ранее сообщалось о 13 погибших, но ближе к полуночи информация о количестве погибших претерпела серьезные изменения.

Журналисты нашей редакции разделяют глубокую скорбь близких погибших и выражают им глубочайшие соболезнования.