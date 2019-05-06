«Советский спорт» выражает соболезнование близким погибших в Шереметьеве

Напомним, экипаж рейса Москва – Мурманск вскоре после взлета из-за внештатной ситуации на борту принял решение вернуться в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку, в результате чего возник сильный пожар. После этого была организована немедленная эвакуация, однако всех пассажиров спасти не удалось.
Ранее сообщалось о 13 погибших, но ближе к полуночи информация о количестве погибших претерпела серьезные изменения.
Журналисты нашей редакции разделяют глубокую скорбь близких погибших и выражают им глубочайшие соболезнования.
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