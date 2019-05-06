«Советский спорт» выражает соболезнование близким погибших в Шереметьеве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2019 01:22

«Советский спорт» выражает соболезнование близким погибших в Шереметьеве

По последним данным пресс-службы Следственного комитета РФ, в катастрофе выжили только 37 человек из 78, находившихся на борту воздушного судна SSJ 100.

Напомним, экипаж рейса Москва – Мурманск вскоре после взлета из-за внештатной ситуации на борту принял решение вернуться в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку, в результате чего возник сильный пожар. После этого была организована немедленная эвакуация, однако всех пассажиров спасти не удалось.

Ранее сообщалось о 13 погибших, но ближе к полуночи информация о количестве погибших претерпела серьезные изменения.

Журналисты нашей редакции разделяют глубокую скорбь близких погибших и выражают им глубочайшие соболезнования.

03/05 08:36Хоккей
Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/05 15:03Хоккей
RUS – FIN – 1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тутСамое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
05/05 19:34Футбол
ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую!Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
05/05 19:00Футбол
Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
05/05 15:00Футбол
20 миллионов евро «Зениту» - это хорошо. Но за что еще и кубок на вечное хранение?Трофей за победу в чемпионате России-2018/19 будет вручен питерскому клубу после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
05/05 21:10Футбол
Карпин отлично работает заменами. Шомуродов вырвал ничью у «Краснодара»Вчистую провалив первый тайм, во втором «Ростов» серьезно прибавил и сумел дожать соперника в самой концовке.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
05/05 17:01Футбол
...И тут Семак зажег файер! Как Санкт-Петербург встретил своих чемпионов  Ростральные колонны в огне, «золотой» стадион, отсутствующий Артем Дзюба… Рассказываем о том, как «Зенит» встретили в родном городе.
05/05 20:02Футбол
Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом»После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
02:07 Хоккей «Сент-Луис» разгромил «Даллас» в гостях, счет в серии сравнялся
01:22 «Советский спорт» выражает соболезнование близким погибших в Шереметьеве
23:56 Футбол «Лион» и «Лилль» не смогли выявить победителя
23:49 Баскетбол УНИКС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
23:44 Хоккей Стал известен состав сборной Финляндии на ЧМ-2019
23:36 Футбол «Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»
23:30 Футбол «Наполи» вырвал победу у «Кальяри»
23:18 Футбол «Ростов» начал продажу шапок-элдорок (видео)
23:04 Хоккей Сборная Чехии определилась с составом на чемпионат мира-2019
23:00 Хоккей Дмитрий Орлов: Сборная России старается находить свою игру перед чемпионатом мира
22:54 Футбол «Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии
22:51 Футбол СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»
22:39 Хоккей Евгений Кузнецов: Сегодня был важный матч после двух неудачных игр
22:35 Хоккей Илья Воробьев: У нас есть идеи и задумки, но состав на ЧМ-2019 еще предстоит выбрать
22:29 Хоккей ФХР выразил соболезнования родным погибших при возгорании самолета в Шереметьево
22:27 ММА Определились чемпионы России по ММА
22:10 Футбол Максим Глушенков: В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»
22:06 Футбол Нападающий «Енисея» Соболев стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ по версии InStat Index
21:56 Хоккей Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией
21:53 Футбол «Спортинг» забил восемь мячей в ворота «Белененсеша»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика