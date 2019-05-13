Продюсер «Ласкового мая» пригласил Кокорина-младшего в свою группу Кириллу Кокорину предоставят преподавателей для занятия музыкой.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил брата форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилла войти в состав его группы после освобождения.

«Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень, – приводит «Р-Спорт» слова Разина. – Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться».

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что 8 октября прошлого года вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.