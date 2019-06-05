Директор «Автомобилиста»: Не берем Дацюка для пиара, мы берем его для высоких задач - Советский спорт
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05 июня 2019 17:50Гичунцев Артур

Директор «Автомобилиста»: Не берем Дацюка для пиара, мы берем его для высоких задач

О переходе 40-летнего форварда стало известно сегодня, 5 июня.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание контракта с российским форвардом Павлом Дацюком, который в прошлом сезоне выступал за питерский СКА.

«Нормальные переговоры. Учитывая статус игрока, необычная ситуация только в этом. Главное – у Павла было стремление вернуться в Екатеринбург. Меня возраст Павла вообще нисколько не смущает. С такими показателями, которые Дацюк показал в минувшем сезоне, в «Автомобилисте» он был бы четвертым бомбардиром и лучшим среди россиян.

Нельзя говорить, что мы его берем для пиара, мы берем Дацюка для высоких спортивных задач. Больших примеров, когда игроки в солидном возрасте играют на отличном уровне в современном хоккее, очень много. Ягр или Здено Хара, который в финале борется за Кубок Стэнли. Павел очень мотивирован, мы надеемся, что вместе мы сможем достичь больших результатов, чем в прошедшем сезоне. Договоренности, что Павел останется после завершения карьеры в «Автомобилисте», нет.

Громкие подписания под Дацюка? У нас хорошо укомплектована команда, но селекция – процесс непрерывный. Будем смотреть ситуацию на рынке. Но таких игроков как Дацюк точно не будет, потому что он один единственный. Нынешний состав вполне способен решать задачи, которые будут поставлены нашими акционерами», – цитирует функционера Sport24.ru.

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