Задержаны подозреваемые в убийстве борца

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Считается, что в ночь Чуев заступился за девушку, к которой пристали трое хулиганов.
– Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления, – написано на сайт Главного управления СК РФ.
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