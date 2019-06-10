6-летний мальчик с Ингушетии установил мировой рекорд. Он отжался 4445 раз

Шестилетний Ибрагим Льянов из села Новый Редан (Ингушетия) установил мировой рекорд, отжавшись от пола 4445 раз.
Отмечается, что его достижение зафиксировали представители книги рекордов России.
Напомним, предыдущий рекорд в 2018 году установил пятилетний мальчик с Чечни Рахим Куриев. Он отжался в 3202 раза.
Льянов также поставил ещё один рекорд, ожавшись 3720 раз за два часа.
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