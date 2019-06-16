Яя Туре будет играть за китайский клуб

36-летний футболист прибыл в город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который сейчас играет во втором по силе дивизионе чемпионата Китая.
В аэропорту знаменитого ивуарийца встречали журналисты и болельщики, а игрок надел на себя шарф «Циндао Хайню».
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