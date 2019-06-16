Яя Туре будет играть за китайский клуб Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре продолжит карьеру в Китае.

36-летний футболист прибыл в город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который сейчас играет во втором по силе дивизионе чемпионата Китая.

В аэропорту знаменитого ивуарийца встречали журналисты и болельщики, а игрок надел на себя шарф «Циндао Хайню».