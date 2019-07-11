Российские яхтсмены удачно стартовали на чемпионате мира в Швеции в классе RC44 - Советский спорт
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11 июля 2019 18:01Братищева Полина

Российские яхтсмены удачно стартовали на чемпионате мира в Швеции в классе RC44

В Марстранде (Швеция) стартовал чемпионата мира в классе RC44. Российские команды «Ника и «Таватуй» располагаются в тройке сильнейших, «Броненосец» занимает пятое место.

Первый день чемпионата сопровождался благоприятными погодными условиями: 15 узлов ветра, сложная волна и яркое солнце. При стабильном ветре были проведены три гонки чемпионата мира RC44.

«Мы дождались того единственного правого захода, на который рассчитывали весь день, и у нас сразу всё получилось!» —прокомментировал тактик «Ники» Том Слингсби заключительную гонку соревновательного дня. В ней его команда одержала победу.

Экипаж Кирилла Фролова, дважды бронзового призера чемпионатов мира (в том числе и в Марстранде-2017), «Броненосец» не сильно уступает соперникам и рассчитывает вернуться в борьбу за призовые места.

«Прийти вторыми прямо в гавань Марстранда очень приятно!» — приводит слова Фролова пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Чемпионат мира в классе RC44 завершится 13 июля.

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