Российские яхтсмены удачно стартовали на чемпионате мира в Швеции в классе RC44

Первый день чемпионата сопровождался благоприятными погодными условиями: 15 узлов ветра, сложная волна и яркое солнце. При стабильном ветре были проведены три гонки чемпионата мира RC44.
«Мы дождались того единственного правого захода, на который рассчитывали весь день, и у нас сразу всё получилось!» —прокомментировал тактик «Ники» Том Слингсби заключительную гонку соревновательного дня. В ней его команда одержала победу.
Экипаж Кирилла Фролова, дважды бронзового призера чемпионатов мира (в том числе и в Марстранде-2017), «Броненосец» не сильно уступает соперникам и рассчитывает вернуться в борьбу за призовые места.
«Прийти вторыми прямо в гавань Марстранда очень приятно!» — приводит слова Фролова пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Чемпионат мира в классе RC44 завершится 13 июля.
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