Мать российского пранкера попыталась выбежать на поле во время матча ЧМ по крикету

Мама российского пранкера Виталия Здоровецкого чуть не выбежала на поле во время матча Англия – Новая Зеландия на чемпионате мира по крикету.
Однако стюарды успели ее скрутить у рекламных щитов.
Женщина была одета в купальнике с надписью «Vitaly Uncensored» – так называется ютуб-канал ее сына. Напомним, что в таком же купальнике во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0) на поле выбежала девушка Здоровецкого – американская модель и актриса Кинси Волански.
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