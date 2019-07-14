Мать российского пранкера попыталась выбежать на поле во время матча ЧМ по крикету - Советский спорт
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14 июля 2019 16:38Коноплев Александр

Мать российского пранкера попыталась выбежать на поле во время матча ЧМ по крикету

Произошел троллинг.

Мама российского пранкера Виталия Здоровецкого чуть не выбежала на поле во время матча Англия – Новая Зеландия на чемпионате мира по крикету.

Однако стюарды успели ее скрутить у рекламных щитов.

Женщина была одета в купальнике с надписью «Vitaly Uncensored» – так называется ютуб-канал ее сына. Напомним, что в таком же купальнике во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0) на поле выбежала девушка Здоровецкого – американская модель и актриса Кинси Волански.

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