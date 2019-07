Мать российского пранкера попыталась выбежать на поле во время матча ЧМ по крикету

Мама российского пранкера Виталия Здоровецкого чуть не выбежала на поле во время матча Англия – Новая Зеландия на чемпионате мира по крикету.

Однако стюарды успели ее скрутить у рекламных щитов.

Женщина была одета в купальнике с надписью «Vitaly Uncensored» – так называется ютуб-канал ее сына. Напомним, что в таком же купальнике во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0) на поле выбежала девушка Здоровецкого – американская модель и актриса Кинси Волански.

Attempted streaker at Lord’s had the same message as the CL Final. ‘Vitaly uncensored’. Different person though, and significantly less ground covered! pic.twitter.com/aEEtLiZEdT