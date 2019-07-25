Главный тренер «Нефтчи»: Было бы большой ошибкой думать, что мы уже прошли «Арсенал» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июля 2019 23:04Аполоник Дмитрий

Главный тренер «Нефтчи»: Было бы большой ошибкой думать, что мы уже прошли «Арсенал»

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поблагодарил свою команду на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (1:0).

– Мы довольны результатом. Как мы и говорили на пресс-конференции вчера, игра была тяжелой. Доволен отношением ребят, они выполнили установку, играли агрессивно, прессинговали высоко. Не дали опорной зоне Тулы дышать и развивать игру. Доволен игроками, вышедшими на замену, которые позволили сохранить темп игры и заставляли туляков пасовать назад. Еще раз поздравляю свою команду.

Это тактически лучший матч «Нефтчи» под Вашим руководством?
– Тактика всегда зависит от соперника. Мы хотели не дать «Арсеналу» сыграть первым номером и строить свои атаки. Самое больше самопожертвование в нашей команде показали нападающие, и крайние, и центральный. Крайние защитники Тулы очень высоко подключались. Наш центральный нападающий Рауф очень правильно сыграл с двумя центральными защитниками соперника. Наш тренерский штаб дает ребятам средства, и они этими средствами должны воспользоваться. Сегодня они правильно это сделали.

– На сколько процентов выполнена задача по проходу в следующий раунд?
– Сегодня мы можем радоваться, а с завтрашнего дня начинается подготовка к ответной игре, которая будет очень непростой. «Арсенал» – очень серьезная команда. Было бы большой ошибкой считать проценты и думать, что мы уже прошли.

– Что скажете о болельщиках «Нефтчи»?
– Благодарю их, было очень приятно после игры радоваться вместе с ними.

– Кого можете отметить в «Арсенале»?
– Даже если они проиграли, отмечу коллектив. Видно, что у «Арсенала» очень хороший коллектив, у команды есть душа. Я всегда хочу говорить о команде, а не об отдельных игроках.

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