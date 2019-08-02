Главы олимпийских комитетов России, Японии и Республики Корея примут участие в ВЭФ-2019

В сессии «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» в рамках деловой программы Форума примут участие заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро, президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита, президент Олимпийского комитета Республики Корея, член МОК Ки-Хеунг Ли и спортивный директор Оргкомитета Токио-2020, олимпийский чемпион в метании молота Кодзи Мурофуси. На ВЭФ-2019 также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между олимпийскими комитетами России и Японии.
«Восточный экономический форум стал мощной, продуктивной площадкой для обсуждения развития ключевых отраслей региона и реализации крупных межнациональных проектов. В спортивной области нет более масштабных и значимых соревнований, чем Олимпийские игры, которые способны оказывать существенное влияние на решение политических, экономических, социальных вопросов, служить делу мира, прогресса, взаимной интеграции культур и сближению народов. С учетом того, что с 2018 по 2022 год Игры принимают государства АТР, для нас ВЭФ является отличной возможностью для расширения взаимодействия с национальными олимпийскими комитетами и оргкомитетами стран-хозяек. Мы планируем подписать во Владивостоке соглашение о сотрудничестве с НОК Японии. Это очень важный момент, который позволяет оптимизировать подготовку наших спортсменов – кандидатов на участие в Токио-2020, качественно и эффективно реализовать основные проекты и программы, акцентированные на достижение максимальных результатов. И самое, пожалуй, главное, что такой формат взаимодействия переводит наши отношения с коллегами в формат доверительного, конструктивного диалога по всем актуальным вопросам», – подчеркнул президент ОКР Станислав Поздняков.
Отметим, что аналогичное соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2018 подписали президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК КНР Гоу Чжонвен. Церемония состоялась в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
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