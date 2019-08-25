Россияне проиграли финнам на турнире в Перми Ранее россияне обыграли Чехию (1:4) и Швецию (0:1).

Загрузка... Сборная России U20 уступила Финляндии на турнире четырех наций в Перми. Счет матча – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). У россиян отличились Павел Дорофеев (00:31) и Богдан Жиляков (9:31).



Ранее россияне обыграли Чехию (1:4) и Швецию (0:1).