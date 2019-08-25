Россияне проиграли финнам на турнире в Перми - Советский спорт
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25 августа 2019 16:17Коноплев Александр

Россияне проиграли финнам на турнире в Перми

Ранее россияне обыграли Чехию (1:4) и Швецию (0:1).

Сборная России U20 уступила Финляндии на турнире четырех наций в Перми.

Счет матча – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).

У россиян отличились Павел Дорофеев (00:31) и Богдан Жиляков (9:31).

Ранее россияне обыграли Чехию (1:4) и Швецию (0:1).

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