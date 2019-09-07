Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию выступит на ЧМ по серфингу Анжелика Тиманина впервые примет участие в международном турнире по серфингу.

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина выступит в новом для себя виде спорта – серфинге.

30-летняя Тиманина примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Миядзаки (Япония) с 7 по 15 сентября. Этот турнир станет первым международным стартом синхронистки в серфинге и двенадцатым чемпионатом мира в карьере.

«До сих пор не до конца осознаю все происходящее со мной сейчас, – сказала Тиманина. – Только благодаря поддержке людей, которые искренне верят в меня все происходящее сегодня стало возможным, и я благодарю лично каждого, кто помог мне оказаться там, где я сейчас. Для меня огромная честь принять участие в соревнованиях такого уровня и представлять страну».

Отметим, что Тиманина завершила карьеру синхронистки в 2016 году.

Состав сборной России на чемпионате мира: Никита Авдеев, Егор Волков, Сергей Расшиваев, Полина Мализия, Анна Чудненко, Анжелика Тиманина.

Чемпионат мира по серфингу станет квалификационным турниром на Олимпийские игры 2020 года в Токио.