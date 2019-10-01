Даниил Квят: По-русски говорю редко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 октября 2019 01:50Коноплев Александр

Даниил Квят: По-русски говорю редко

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят признался, что редко использует русский язык.

– Вы говорили, что в детстве больше всего любили изучение иностранных языков. На каких свободно говорите?

– Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов.

– Как часто вы говорите по-русски?

– Редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.

– Материтесь на родном языке?

– Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11–12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне, – цитируют Квята «Известия».

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дэвид Хоуман: На исполкоме WADA в ноябре российский вопрос будет одним из главных Мария Ласицкене: Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России Валерий Газзаев: Надеюсь, в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
Крыховяк, Жоау Мариу или Семин: кто стал главным героем 11-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 11-го тура РПЛ. 30.09.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
«Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ. 30.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
01:50 Даниил Квят: По-русски говорю редко
01:30 Хоккей Сергей Немчинов: «Рейнджерс» сделает ставку на Панарина
01:14 Баскетбол Главный тренер «Пармы»: Поддерживали свой темп на протяжении 33 минут
01:10 Хоккей Ян Рутта: «Тампа» уже выбросила из головы неудачу в Кубке Стэнли
01:09 Баскетбол Димитрис Итудис: Григорьев и Юшкявичюс были «горячи» в созидании
00:50 Футбол Владислав Игнатьев: «Атлетико» привык к плотному графику
00:30 Формула-1 Даниил Квят: Я люблю «Торо Россо»
00:16 Футбол Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом
00:03 Футбол «Ювентус» включился в борьбу за Виллиана
23:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом»
23:46 Футбол Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
23:39 Хоккей Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро
23:28 Футбол Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова
23:18 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Обамеянг сравнял счет
22:48 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Мактомини открыл счет
22:34 Легкая атлетика Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту
22:28 Футбол «Ахмат» подтвердил отставку Рахимова
22:14 Футбол Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»
22:01 Футбол Рахимов подал в оставку в прямом эфире
21:59 Хоккей «Динамо» в Москве уступило «Йокериту»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика