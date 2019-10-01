Даниил Квят: По-русски говорю редко

– Вы говорили, что в детстве больше всего любили изучение иностранных языков. На каких свободно говорите?
– Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов.
– Как часто вы говорите по-русски?
– Редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.
– Материтесь на родном языке?
– Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11–12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне, – цитируют Квята «Известия».
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