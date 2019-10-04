В Москве стартовал Sport Leaders Global Forum-2019

В рамках насыщенной деловой программы лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актер и спортсмен Андрей Свиридов и известный спортивный блогер Алексей Столяров поговорили о том, что необходимо профессиональным спортсменам для того, чтобы оставаться успешными и после завершения спортивной карьеры.

Дискуссионная панель «Песнь льда и пламени – хоккей против футбола» столкнула в жарких спорах представителя испанской Ла Лиги, профессиональных футболиста и хоккеиста, экс-пресс-атташе донецкого «Шахтера» и директора по коммуникациям российской премьер-лиги.

В медиабаттле с ютубером и телеграмером спорили традиционные спортивные медиа с 95-летней историей, а представители крупных коммерческих брендов аргументировали полезность инвестиций в спорт.

На питч-деске спортивных стартапов Sport Leaders яблоку было негде упасть – 10 ярких проектов упорно боролись за победу. В результате верх одержал перспективный Roboseller – платформа для спортивных школ и образовательных центров.

А в конце дня был подведен итог экспертной премии Sport Leaders Awards. В 20 номинациях были представлены лучшие по мнению ведущих экспертов рынка проекты в спорте за последние полтора года. В числе лауреатов UFC, «Спорт-Экспресс», ESForce, футбольный «Локомотив», хоккейные «Авангард» и СКА, Российский Футбольный Союз, NIKE и PwC, Лужники и ВТБ Арена Парк. Российский Международный Олимпийский Университет был признан лучшим образовательным проектом в спорте, а Дом болельщика Олимпийского Комитета России – лучшим проектом для болельщиков. Ну, а тарелки ручной работы от легендарного Императорского Фарфорового Завода для российской футбольной премьер-лиги за ребрендинг и Федерации хоккея России за самый посещаемый хоккейный матч и национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» вручил Юрий Нестеров, директор по маркетингу «Лиги Ставок». «Мы всегда рады успехам наших ключевых партнеров, и готовы и дальше поддерживать системное развитие российского спорта», – отметил он.