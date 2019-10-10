Скейтер Егор Кальдиков: Благодаря Олимпиаде у скейтбординга будет поддержка от государства - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 октября 2019 10:36Липкин Антон

Скейтер Егор Кальдиков: Благодаря Олимпиаде у скейтбординга будет поддержка от государства

Скейтбординг включен в программу Олимпийских игр.

Один из самых известных скейтеров России Егор Кальдиков рассказал о том, что изменилось после того, как скейтбординг был признан олимпийским видом спорта.

«Я почувствовал, что будет больше возможностей, не только у меня, но и других ребят, – приводит News.ru слова Кальдикова. – К моменту включения в программу Олимпиады меня уже спонсировали крупные бренды, но благодаря Играм теперь будет поддержка от государства.

Стало больше финансовых вложений в наш вид спорта. Но для меня скейтбординг, по-прежнему, остался для души, и я считаю, что это хорошо. Продолжаем расти и развиваться».

Напомним, впервые олимпийские медали по скейтбордингу будут разыграны на Играх 2020 года в Токио.

Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Мария Шарапова: Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни Павлюченкова обыграла Хаас в первом круге турнира в Линце Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае
Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Марио под присмотром детей и врачей Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия). 08.10.2019 16:45 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020 Малком перенес операцию и не сыграет до зимней паузы Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020
Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020 Если сборная России попадет на Евро уже в четверг, то покажет лучший результат в своей истории. 10.10.2019 11:07 Футбол Безъязычный Алексей
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Стив Кларк: Мне понравились слова Дзюбы о нашей сборной Накануне матча сборных России и Шотландии в рамках отборочного турнира к Евро-2020 главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк и вратарь Дэвид Маршалл поделились ожиданиями от предстоящей игры. 09.10.2019 22:22 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает Защитник «Краснодара» привыкает быть неотъемлемой частью сборной России. 08.10.2019 15:45 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
11:16 Футбол Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020
10:42 Футбол Малком перенес операцию и не сыграет до зимней паузы
10:36 Скейтер Егор Кальдиков: Благодаря Олимпиаде у скейтбординга будет поддержка от государства
09:59 Футбол Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020
09:04 Футбол Агент Малкома сообщил, что игрок в больнице (фото)
08:25 Хоккей «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 8:2
08:02 ММА Менеджер Хабиба – Фергюсону: Тащи свою задницу, получай и проваливай
08:00 Футбол Сборная поможет забыть 1-7 ЦСКА и «Краснодара», крушение «Спартака» и «Динамо»
07:35 Футбол Кавани и Тьяго Силва могут покинуть «ПСЖ»
07:11 ММА Емельяненко – о стычке с Кокляевым: Ему не хватило ни опыта, ни интеллекта
06:48 Футбол Головин дисквалифицирован на один матч
06:29 Футбол Источник: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»
06:12 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка
01:40 Футбол УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках
01:20 Футбол Александр Мостовой: Вряд ли Соболеву и Чистякову дадут шанс
01:00 Футбол Дмитрий Булыкин: Дзюба заведет партнеров в матче с Шотландией
00:40 Футбол Сергей Балахнин: Россия способна спокойно обыгрывать Шотландию
00:11 Футбол Источник: Пилипчук подписал контракт со «Спартаком»
23:38 Футбол Германия упустила победу в матче с Аргентиной
23:18 Футбол «Аякс» получит 750 билетов на матч с «Челси»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика