Скейтер Егор Кальдиков: Благодаря Олимпиаде у скейтбординга будет поддержка от государства Скейтбординг включен в программу Олимпийских игр.

Один из самых известных скейтеров России Егор Кальдиков рассказал о том, что изменилось после того, как скейтбординг был признан олимпийским видом спорта.

«Я почувствовал, что будет больше возможностей, не только у меня, но и других ребят, – приводит News.ru слова Кальдикова. – К моменту включения в программу Олимпиады меня уже спонсировали крупные бренды, но благодаря Играм теперь будет поддержка от государства.

Стало больше финансовых вложений в наш вид спорта. Но для меня скейтбординг, по-прежнему, остался для души, и я считаю, что это хорошо. Продолжаем расти и развиваться».

Напомним, впервые олимпийские медали по скейтбордингу будут разыграны на Играх 2020 года в Токио.