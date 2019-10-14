Рянзин принес России первое золото Всемирных пляжных игр

Российский спортсмен Владимир Рянзин завоевал золотую медаль Всемирных пляжных игр в прыжках с трамплина на лыжах в воду.
Рянзин получил от судей 59,9 балла и опередил Степана Шпака из Белоруссии (59,2). Бронзовым призером стал чилиец Эмиль Риттер (59,1).
Отметим, что Рянзин является серебряным призером чемпионата Европы (2011), чемпионом России в многоборье (2019).
Его золото стало первым для России на турнире в Дохе. Кроме того, пловец Денис Авдеев принес команде серебро в плавании на открытой воде на дистанции пять километров.
Первые Всемирные пляжные игры продлятся в Дохе до 16 октября.
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