Рянзин принес России первое золото Всемирных пляжных игр - Советский спорт
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14 октября 2019 14:25Липкин Антон

Рянзин принес России первое золото Всемирных пляжных игр

Рянзин победил в прыжках с трамплина на лыжах в воду.

Российский спортсмен Владимир Рянзин завоевал золотую медаль Всемирных пляжных игр в прыжках с трамплина на лыжах в воду.

Рянзин получил от судей 59,9 балла и опередил Степана Шпака из Белоруссии (59,2). Бронзовым призером стал чилиец Эмиль Риттер (59,1).

Отметим, что Рянзин является серебряным призером чемпионата Европы (2011), чемпионом России в многоборье (2019).

Его золото стало первым для России на турнире в Дохе. Кроме того, пловец Денис Авдеев принес команде серебро в плавании на открытой воде на дистанции пять километров.

Первые Всемирные пляжные игры продлятся в Дохе до 16 октября.

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