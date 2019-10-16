Siberian Wellness и медиапортал Teamrussia.pro запускают проект «Сила‌ ‌в‌ ‌твоих‌ ‌руках» - Советский спорт
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16 октября 2019 17:54

Siberian Wellness и медиапортал Teamrussia.pro запускают проект «Сила‌ ‌в‌ ‌твоих‌ ‌руках»

Siberian Wellness и национальный спортивный портал Олимпийского комитета России Teamrussia.pro представляют новый совместный проект, направленный на популяризацию спорта и активного образа жизни.

«Сила в твоих руках» включает в себя три серии роликов, посвященных глобальным экологическим проблемам, воплощению мечты в реальность и личному счастью: «Пробуждение», «Отражение» и «Счастье».

Каждый ролик – отдельная история о том, как мы принимаем вызов нового дня, идем к своей цели, невзирая на трудности, разделяем горе и радость окружающих, сочувствуем, сопереживаем и поддерживаем дорогих нам людей.

Главная‌ ‌цель‌ ‌проекта‌ ‌–‌ ‌вдохновить‌ ‌каждого‌ ‌и‌ ‌помочь‌ ‌поверить,‌ ‌что‌ ‌судьба‌ ‌находится‌ ‌в‌ ‌его‌ ‌руках,‌ ‌научить‌ ‌идти‌ ‌к‌ ‌своей‌ ‌цели,‌ ‌невзирая‌ ‌ни‌ ‌на‌ ‌что.‌ ‌Как‌ ‌настоящие‌ ‌чемпионы‌ ‌приходят‌ ‌к‌ ‌своему‌ ‌титулу,‌ ‌так‌ ‌каждый‌ ‌из‌ ‌нас‌ ‌может‌ ‌достигнуть‌ ‌своей‌ ‌мечты.

Нашими героями стали:

Сергей Тетюхин, Юлия Ефимова, Сергей Карякин, Арина Аверина, Дина Аверина, Александр Большунов, Андрей Кириленко, Елена Исинбаева, Алия Мустафина, Сергей Чернышев, Константин Кабанов, Светлана Колесниченко.

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