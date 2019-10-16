Россия – шестая в медальном зачете Всемирных пляжных игр - Советский спорт
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16 октября 2019 21:59Коноплев Александр

Россия – шестая в медальном зачете Всемирных пляжных игр

В Катаре завершились первые Всемирные пляжные игры.

Сборная России завоевала две золотых, две серебряных и три бронзовых медали, заняв шестое место в общем зачете турнира. Победы на соревнованиях одержали Владимир Рянзин (водные лыжи) и мужская сборная по баскетболу 3×3.

Победу отпраздновали испанцы – семь золотых, одна серебряная и бронзовых медали. Бразильцы (5-4-3) – вторые, а итальянцы (4-1-1) – третьи.

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