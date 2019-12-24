Вячеслав Екимов: Единогласно поддержали противостояние РУСАДА в CAS, но было много прений

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал о том, как на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) обсуждался вопрос санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Во вторник исполком ОКР единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.
«Приняли решение единогласно поддержать противостояние РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было много прений, потому что достаточно много процедурных вопросов», – приводит «Р-Спорт» слова Екимова.
Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
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