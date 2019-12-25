ЦСКА на своем льду проиграл московскому «Динамо», прервав серию из шести побед Армейцы так и не смогли огорчить Ивана Бочарова.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо (Москва) завершился со счетом 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

На 29-й минуте Дмитрий Яшкин открыл счет, реализовав большинство, а на 51-й он же сделал голевую передачу, выиграв вбрасывание в чужой зоне, что помогло отличиться Михалу Чайковски. За девять секунд до финальной сирены Яшкин оформил дубль, забросив в пустые ворота.

Домашнее поражение прервало серию армейцев из шести побед. Свой предыдущий матч они провели вчера, обыграв со счетом 3:2 магнитогорский «Металлург». В прошлый раз команда Игоря Никитина не смогла распечатать ворота соперника 24 октября, когда проиграла дома «Йокериту» со счетом 0:3.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сохранил лидерство. У армейцев 59 очков после 40 игр. У СКА на одно очко меньше и на одну игру больше.

Московское «Динамо» с серией из трех побед занимает третье место, набрав 53 очка в 41 встрече.

27 декабря московское «Динамо» встретится в гостях с «Барысом». 28 декабря ЦСКА примет на своей площадке «Витязь».