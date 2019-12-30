«Юлия Ефимова: отражение глубины». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

Иногда прошлое непросто забыть. Оно преследует тебя везде, где бы ты ни был. Единственная возможность справиться с ним – доказать здесь и сейчас, что ты – лучший. Трехкратный призер Олимпийских игр (2012, 2016), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова – отражение настоящего чемпиона, доказывающее: не важно, что было. Важно, что происходит сейчас.