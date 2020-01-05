Результативные передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» победить «Оттаву» Хозяева потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала гостевую победу над Оттавой Сенаторз со счетом 5:3.

В составе победителей шайбами отметились Картер Вераге (23-я минута), Кевин Шаттенкирк (24), Брэйден Пойнт (49), Тайлер Джонсон (59) и Алекс Киллорн (60). Соперник ответил результативными бросками Криса Тирни (21), Жана-Габриэля Пажо (32) и Марка Боровецки (40).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отыграл 18 минут и 50 секунд, отдал голевую передачу и нанес два броска в створ. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты и 35 секунд, и также сделал ассист. Голкипер Андрей Василевский провел матч в запасе.

Нападающий гостей Артем Анисимов отметился результативной передачей на Боровецки. В общей сложности он отыграл 12 минут и 4 секунды. Еще один россиянин Владислав Наместников очков не набрал.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в своем активе 50 очков. «Оттава» идет на 14-й строчке (37 очков).

Следующим соперником «Тампы» станет «Каролина», «Оттава» отправится в гости к «Вашингтону».