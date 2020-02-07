Олег Матыцин: Мы все умеем громко говорить, но надо научиться еще и слушать

В пятницу в Москве состоялось первое заседание совета Министерства спорта после назначения на пост министра Олега Матыцина, сообщает «Р-Спорт».
На заседании шла речь о ближайших задачах, которые стоят перед ведомством, также поднимался вопрос коммуникаций с общественным советом.
«Естественно, самое главное – результат, – приводит «Р-Спорт» слова Матыцина. – Люди должны видеть не только стратегию и программы, они должны понимать, для чего мы все это делаем. Мы все умеем громко говорить, но надо научиться еще и слушать».
Напомним, Матыцин вошел в новый состав правительства Российской Федерации, сформированный 21 января. При этом Матыцин сохранил за собой пост президента Международной федерации студенческого спорта.
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