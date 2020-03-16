Правительство РФ может запретить массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек Количество пострадавших от коронавируса растет с каждым днем.

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность запрета массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек из-за коронавируса.

«Введение полного запрета или ограничений на проведение мероприятий, в которых участвуют более 1 тысячи человек, в том числе спортивных международных соревнований», - говорится в документе, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

По словам источника, правительство рассматривает это ограничение как один из возможных шагов по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.