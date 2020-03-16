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16 марта 2020 17:27Нечаев Юрий

В Москве запретили любые массовые мероприятия с участием более 50 человек

Новые ограничения будут действовать до 10 апреля.

В Москве ужесточили требования к проведению массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно», - сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Таким образом, данная мера затронет проведение московских матчей в РПЛ, ФНЛ, а также игр плей-офф КХЛ.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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