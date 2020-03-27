Главный врач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии здоровья известного российского певца Льва Лещенко, госпитализированного с подозрением на коронавирус.
«После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», - написал Проценко в Facebook.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 500 тыс. человек, около 23 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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