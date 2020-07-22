Тарасова помогла Медведевой в работе над короткой программой

Нынешний тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в Instagram признался, что знаменитая советская наставница Татьяна Тарасова помогает ставить короткую программу его подопечной.

Тренировки из-за карантина проходят до сих пор в Москве на катке ЦСКА.

«Мы связываемся с Евгенией 3-4 раза в неделю. Она сейчас в Москве, сегодня у нее должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они дополнительно работают над короткой программой. Я помогаю с техникой, Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. И это работает! Мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Медведевой. Ей остается лишь слушать меня по телефону и тренироваться», — сказал Орсер.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира. С недавних пор она тренируется в США под руководством Орсера.