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08 октября 21:21

«Чикаго» не будет подписывать контракт с Кори Кроуфордом

После 13 сезонов Кори Кроуфорд официально покидает «Блэкхокс».

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн сообщил, что у него состоялся сложный разговор с 35-летним голкипером, в результате которого было принято решение не подписывать новое соглашение.

- Сегодня у меня был немного эмоциональный разговор с Кори. Сегодня мы хотим сказать Кори и всем остальным: мы решили, что у нас в Чикаго есть несколько молодых вратарей, в которых мы верим. Так же, как Кори нуждался в этой возможности, когда он появился после сезона-2009/10 ... у нас есть пара молодых вратарей Кевин Ланкинен и Коллин Делия, которым мы не давали реальной возможности. НХЛ все больше полагается на молодых игроков. Мы собираемся принять это в будущем, - цитирует Боумэн пресс-служба «Чикаго».

Кроме этого Боумэн отметил, что «Блэкхокс» также надеются повторно подписать ограниченно свободного агента Малкольма Суббана.

Добавим, что Кроуфорд провел 488 матчей за «Чикаго» и помог «Блэкхокс» в 2013 и 2015 годах он стать обладателями Кубка Стэнли.

источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»
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