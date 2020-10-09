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09 октября 22:39

Генменеджер «Вашингтона»: Хенрик способен помочь нашей команде бороться за чемпионство

В пятницу, 9 октября, 38-летний голкипер подписал контракт с «Кэпиталз» на один сезон.

Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с Хенриком Лундквистом.

- Хенрик - один из величайших вратарей в истории НХЛ, и мы рады, что он присоединился к нашей организации. Хенрик до сих пор обладает драйвом и способностью помочь нашей команде бороться за чемпионство. Мы чувствуем, что он идеально подойдет нашей команде и обеспечит лидерскими качествами наш клуб и молодых вратарей, - цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 38-летний Хенрик Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах.

источник: NHL (НХЛ)
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