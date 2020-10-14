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14 октября 00:51

Луис Энрике: Ничего страшного, если Испания не забивает в течение одной или двух игр

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций против Украины (0:1).

- Ничего страшного, если в течение одной или двух игр мы не забиваем. Сегодня у нас было достаточно шансов забить гол. Плюс мы все 90 минут явно доминировали над соперником, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи.

Люди привыкли обвинять Дэвида Де Хеа в Испании. Если после такого матча его обвиняют снова, то пора выключить свет и сдаться.

За свою карьеру я проиграл много таких матчей. В такой игре можно проиграть. Мне нравился настрой моих игроков - мне нравилось большинство из того, что я сегодня видел, - приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место.

источник: UEFA (УЕФА)
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