Луис Энрике: Ничего страшного, если Испания не забивает в течение одной или двух игр

- Ничего страшного, если в течение одной или двух игр мы не забиваем. Сегодня у нас было достаточно шансов забить гол. Плюс мы все 90 минут явно доминировали над соперником, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи.

Люди привыкли обвинять Дэвида Де Хеа в Испании. Если после такого матча его обвиняют снова, то пора выключить свет и сдаться.

За свою карьеру я проиграл много таких матчей. В такой игре можно проиграть. Мне нравился настрой моих игроков - мне нравилось большинство из того, что я сегодня видел, - приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место.