Клуб Виктора Булатова выиграл четвертый матч подряд в ПФЛ

В понедельник в матче 11-го тура группы №3 Профессиональной футбольной лиги молодежь подмосковных «Химок» дома проиграла «Красному». Коллектив, возглавляемый прославленным полузащитником «Спартака» Виктором Булатовым, добился виктории со счетом 2:1.

В конце первого тайма соперники обменялись голами. У гостей на 41-й минуте чужие ворота поразил нападающий Василий Мешковский. На 43-й минуте защитник «Красного» Кирилл Волчков записал на свой счет автогол. Победу дружине Булатова принес второй гол Мешковского. Он на 85-й минуте реализовал пенальти, который заработал вышедший на замену новичок «Красного» Александр Смелов.

«Красный», одержав четвертую викторию кряду, набрал 19 очков. Эта команда делит четвертое-шестое места в турнирной таблице вместе с «Рязанью» и «Салютом» из Белгорода. У молодежи «Химок» осталось 12 очков. Эта команда идет 12-й. Лидирует «Сокол» из Саратова, набравший 24 очка.