Иоахим Лев продолжит тренировать сборную Германии даже в случае неудачного результата на Евро

«Выводы будем делать по итогам турнира. Но у Йоахима Лёва есть контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира 2022 года. Хотим, чтобы он был полностью отработан, вне зависимости от результатов Евро. Йоахим также в этом заинтересован. Его проект вдохновляющий и очень интересный.

Цель сборной Германии на чемпионате Европы — полуфинал. Понимаю, очень амбициозная цель, но, как одна из крупнейших спортивных ассоциаций в мире, мы не можем ставить менее серьёзные цели. Лёв готов и мотивирован. Он показал, что готов ради этой команды на многое», — приводит слова Келлера Die Welt.