Флик рассказал о девятом подряд чемпионстве «Баварии» в бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями от очередной победы своей команды в немецкой бундеслиге.

«Достижение клуба поражает. После успеха прошлого сезона мы почти не отдыхали, зачастую играли каждые три дня, но оставались стабильными. Рады, что получилось выиграть чемпионат. В клубе создана атмосфера, которая помогает добиваться результатов. Я являюсь давним поклонником «Баварии». Провел в Мюнхене два великолепных сезона, которые были очень ценными для меня», – приводит слова Флика Sport24.

Напомним, «Бавария» в 31-й раз стала чемпионом Германии благодаря поражению «Лейпцига», которое тот потерпел 8 мая от дортмундской «Боруссии» и потерял все шансы догнать лидера чемпионата. В этот же день мюнхенцы в ранге триумфаторов чемпионата разгромили менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 6:0.