Тренер «Уфы» - о переносе матча с «Арсеналом»: Мы не можем подвергать угрозе здоровье футболистов

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, почему было перенесено начало матча с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Если на поле температура 40 градусов. У меня футболист с температурой и на таблетках должен выходить и играть в такую жару? Почему матчи назначают на 2 часа дня? Почему не на 6 часов вечера? Мы приняли решение, что не можем подвергать угрозе здоровье футболистов», - сказал Стукалов в эфира телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что перед началом очного матча «Уфа» и «Арсенал» знали, что «Ротор» сыграл в Казани вничью с «Рубином», таким образом тульская команда уже сохранила прописку в российской премьер-лиге, а башкирский клуб был в курсе того, что ему было достаточно не проиграть для выполнения аналогичной задачи.