Экс-тренер Кличко посоветовал Поветкину повесить перчатки на гвоздь

Американский специалист Джеймс Али Башир, тренировавший украинцев Владимира Кличко и Александра Усика, дал совет бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Александру Поветкину завершить карьеру.

«Александр был плох еще в первом бою с Уайтом. Просто Диллиан выглядел еще хуже, просто как ходячий мертвец. Поветкин и сам был шокирован, что нокаутировал Уайта. Но теперь ему нужно остановиться. У него не было ни тайминга, ни равновесия. Мне нравится Александр, он хороший человек. Но ему нужно уходить, пока голова цела. Не хочу смотреть, как он себя калечит», – цитирует Башира «Чемпионат».

Ранее американец заявил, что не сомневается в возвращении Владимира Кличко на ринг. По его словам, 45-летний украинец способен стать самым возрастным обладателем чемпионского пояса в супертяжелом весе за всю историю бокса.