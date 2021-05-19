Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев: Наша команда должна подниматься выше в турнирной таблице

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев подвел краткий итог завершившегося сезона.

«В этом году почти весь сезон играю крайних полузащитников – сначала справа, потом слева, также играю на позиции «десятки». Это новый опыт, потому что нужно всегда менять позицию, привыкать. Но уже легче играть таким образом. Мне все нравится. Хочется, чтобы наша команда поднималась выше в турнирной таблице, так как бороться за выживание и играть в нижней части чемпионата, занимать 12-ое место – никуда не годиться», - приводит слова своего футболиста пресс-служба «Урала».

Добавим, что в российской премьер лиге-2020/21 екатеринбургская команда набрала 34 очка, а Егорычев в 26 матчах отличился двумя голами.