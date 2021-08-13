«Столото» делает ставку на безопасность

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных «бизнесменов», следует помнить три главных правила

Помимо этого, за первые шесть месяцев текущего года сам распространитель государственных лотерей «Столото» выявил более четырех тысяч сайтов фейковых «государственных лотерей», информация по которым передана в Роскомнадзор и ФНС России. А всего, начиная с 2017 года, специалисты «Столото», входящего в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна , предоставили регуляторам материалы на почти 50 тысяч нелегальных ресурсов и фейковых лотерей.

Накопленный многолетний опыт и сотрудничество с Group-IB позволили «Столото» выстроить серьезную модель защиты от мошенников. С начала 2019 выявлено и заблокировано уже более 15 тыс. мошеннических ресурсов под видом государственных лотерей. Только в первом полугодии 2021 года были обнаружены и заблокированы: 7306 мошеннических сайтов, в противозаконных действиях также были уличены 25 мобильных приложений, 2 фишинговых адреса электронной почты и 127 фейковых аккаунтов и групп в соцсетях, незаконно использующих бренд крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

Маркетологи всего мира считают, что если тебя подделывают, то это свидетельствует о силе бренда и доверии потребителя к нему. Для «Столото», являющегося крупнейшим распространителем гослотерей, наверняка это тоже применимо, но любой обман под видом лотерей негативно влияет на репутацию не только самого распространителя, но и государственных лотерей в целом. Ведь с 2014 года частных лотерей в России нет, их организаторами выступают Министерства финансов и спорта. Иными словами, борьба с мошенниками, выдающими себя за гослотереи, крайне важна.

• выиграть в лотерею можно, лишь став обладателем билета государственной лотереи;

• если же вам вдруг «улыбнулась удача» (в СМС, по электронной почте или ссылке в соцсетях, где вы оказались счастливым обладателем ценного приза, товара популярной фирмы и т. д.) – не торопитесь оплачивать его получение: это «кроличья нора», в которой можно лишиться всего;

• государственные лотерея никогда не требует оплаты за получение выигрыша.

Как устроена «кроличья нора»

Как в погоне за Белым Кроликом Алиса провалилась в кроличью нору и оказалась в Зазеркалье, так и беспечная жертва, рассчитывая на выигрыш, попадает в сети преступников. Сначала с использованием таргетинга генерируется релевантная реклама с обещанием приза или выигрыша от имени популярного бренда, лидера мнений или известной фирмы, подобранная индивидуально под характеристики конкретного пользователя. После чего этот пользователь попадает на сайт с небольшой анкетой или опросом, для участия в котором нужно зарегистрировать свой электронный адрес, а заодно и поделиться радостью в мессенджерах или соцсетях, тем самым привлекая траффик на мошеннический сайт.

После того как пользователь предварительно «разогрелся» (а заодно и добровольно поделился своими связями в соцсетях и адресом электронной почты), ему приходит письмо с новым несложным заданием и внушительным призом, по итогам которого он объявляется победителем. Далее для получения приза нужно произвести небольшую оплату или тестовый платеж и пользователь перенаправляется на фишинговую страницу, где добровольно вводит данные для списания средств со своей карты.

На этом сказка заканчивается: с карты списывается все, что на ней было. Опасность «кроличьей норы», кроме финансовых потерь пользователя, заключается в нанесении репутационного вреда собственникам, которым принадлежит бренд или лидеру мнений, от чьего имени была инициирована рассылка.

Правила цифровой гигиены

Чтобы не стать жертвой киберпреступления, специалисты Group-IB и «Столото» рекомендуют придерживаться общих правил:

- никогда не переходить по ссылкам, обещающим бесплатные билеты, подарки или уведомляющем о выигрыше в лотерее без вашего участия;

- внимательно следить за ссылками в адресной строке: сайт, который выглядит точь-в точь как сайт компании необязательно принадлежит этой компании;

- обращать внимание на предупреждения браузеров о переходе на опасные (фишинговые) сайты;

- добавить в закладки официальный сайт распространителя, на котором можно приобрести гослотереи, чтобы избежать попадания на мошеннический сайт, а также сообщать о подобного рода мошенничестве.

Безопасность участников лотерей – во главе угла

Как отмечает заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (куда входит «Столото») Екатерина Тутон, обеспечение безопасности участников государственных лотерей для «Столото» – это базовый принцип деятельности компании. Поэтому крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей продолжает совершенствовать меры противостояния мошенникам совместно с партнерами и органами исполнительной власти.

По словам заместителя генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрея Бусаргина, анализируя десятки различных источников, среди которых — доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений, решение Group-IB полностью автоматизированно выявляет и блокирует любые нарушения, связанные с незаконным использованием бренда и символики «Столото».

Из года в год доверие россиян к государственным лотереям растет. Количество счастливчиков с миллионными выигрышами уже превышает 6100, а совокупный объем выигрышей к 2021 году составил более 130 млрд рублей. В среднем один из трех совершеннолетних жителей России хотя бы раз был обладателем лотерейного билета «Русского лото», «Спортлото» или любой другой государственной лотереи. Семь тиражных и десять бестиражных всероссийских государственных лотерей распространяются во всех 85 субъектах нашей страны с использованием бренда «Столото» через более чем 100 тысяч точек продаж, из которых в 45 тысячах точек можно получить выигрыш. Объем перечисленных целевых отчислений в поддержку развития физической культуры и отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации на конец 2020 года составил почти 15 миллиардов рублей. А перечисленные общие отчисления от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления) превысили 29 миллиардов рублей на конец прошлого года.

Справка

Армен Меружанович Саркисян (Armen Meruzhanovich Sarkisyan) – российский бизнесмен, основатель бренда «Столото», крупнейшего (но не единственного) распространителя государственных лотерей, и многопрофильного холдинга S8 Capital. Холдинг занимается внедрением высокотехнологичных платформ и программных решений, объединяя активы в сфере телекома, электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла. Также владелец S8 и «Столото» Армен Саркисян известен как щедрый меценат. Он сам и его бизнесы активно поддерживают различные спортивные ассоциации и проекты, а также занимаются благотворительностью.

Group-IB – международная компания со штаб-квартирой в Сингапуре и представительствами в Дубаи, Амстердаме и Москве. Резидент Иннополиса. Один из мировых лидеров в области противодействия цифровым угрозам, кибер-атакам и мошенничеству. Представляет технологии защиты от онлайн-мошенничества в интернет-банкинге, телекоме и электронной коммерции.