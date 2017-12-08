По техническим причинам из предыдущей моей заметки выпало первое предложение. Но с него: «А вы ждали чего-либо другого, садившись за один стол с шулером?» – можно начинать любой текст про МОК. Или вы не в курсе, что вскоре после лозаннского судилища выдало WADA?

Я готов согласиться с президентом РФ: пусть наши спортсмены сами решают – ехать им в Пхенчхан или нет. В соответствии со своей совестью и честью, которые, как верно заметил Илья Ковальчук, у тех же хоккеистов-кандидатов в ОАР еще не отобрали. Но! Коли ОКР дисквалифицирован и Россия отстранена от Игр, а потому в медальном зачете ОИ-2018 нам гарантирован ноль, придется страну и ОАР разделить. Тем более МОК уже объявил, что оплатит все расходы тем, кого он соизволит милостиво позвать из нашей страны на свой междусобойчик.

Мы – демократическое государство и не вправе штамповать запрет на профессию атлетам. Тем более прецеденты были: несмотря на западный бойкот Олимпиады-1980 в Москве, ряд спортсменов этих стран на свой страх и риск приехали в СССР, и я прекрасно помню, как шотландец Аллан Уэллс под олимпийским стягом выиграл стометровку. Хотя тогда его у нас называли представителем Великобритании и про белый флаг как-то не упоминали.

Повторяю, на свой страх и риск. Государство к их поездке никакого отношения не имело. Но при этом замечу, никто эти страны никак не ущемлял, ультиматумы не выдвигал. Объявить бойкот – было чисто их решением.

В нашем случае все иначе. Потому меня здорово напрягло вчерашнее заявление премьер-министра. Вот что дословно сказал Дмитрий Медведев:

«Конечно, те, кто получит допуск, сами будут решать, ехать им на Олимпиаду в Корею или нет. Никто – ни федерация, ни чиновники – не вправе указывать им, как поступить, это их личный выбор. Со стороны Правительства хочу заверить, что мы, безусловно, поддержим любое решение спортсмена.

За тех, кто поедет на Олимпиаду, мы, как и всегда, будем болеть как за своих российских спортсменов. А тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке. Хотел бы, чтобы курирующий вице-премьер и Министр спорта занялись этим и доложили мне свои предложения».

Кое-кто поспешил интерпретировать эти слова, что государство, мол, поддержит финансово ОАР. Но в приведенной цитате такого нет, а сказано, что помогать будут «тем, у кого такую возможность отняли».

В противном случае, если наше государство в той или иной мере, тем или иным способом примет какое-либо финансовое участие в Играх-2018, то мы,

КАК СТРАНА, КАК РОССИЯ, СОГЛАСИМСЯ С ТЕМ, ЧТО ДОЛЖНЫ:

– Заплатить в МОК 15 млн долларов за то, что у нас отняли флаг и гимн;

– Признать выводы докладов Макларена и Освальда о том, что – пусть без направляющей роли государства – российские спортсмены поголовно жрут допинг;

– Отказаться от общекомандной победы в Сочи (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых) и с 22 (9+5+8) медалями опуститься на 4-е место; или даже на 5-е по американской системе, которая классифицирует сборные по числу наград (у Голландии – 24);

– Признать правильным лишение нашей команды 11 медалей, в том числе двух золотых Зубкова, золота и серебра Легкова, золота Третьякова, двух серебряных Вылегжанина, серебра Фаткулиной, Зайцевой, Романовой, Вилухиной, бронзы Никитиной;

– Обязаться, что изымем у всех названных медали и вернем их в МОК;

– Участвовать в Пхенчхане в иезуитских церемониях перенаграждения призеров Игр-2014 в Сочи, на которых вручат 11 конфискованных у россиян медалей, ведь, в частности, золото Легкова должно перейти к Черноусову;

– Признать пожизненное отстранение от Олимпиад 22 российских спортсменов, попавших под раздачу Освальда-Макларена, в том числе мировых лидеров в коньках Кулижникова и Юскова, которые к Сочи-2014 вообще никакого отношения не имеют;

– Быть готовы к новым дисквалификациям по мотивам докладов Освальда-Макларена-Родченкова наших атлетов в преддверии Игр-2018 и после них;

– Продолжить издевательство над обеими – летней и зимней паралимпийскими сборными, которые в полном составе отстранены от Игр и даже о возможности в перспективе отмены запрета в Лозанне не сказано ни слова;

– Не сами комплектовать состав нашей сборной на ОИ в Пхенчхане, а отдать выбор ОАР на откуп дядям и тетям из МОК и WADA;

– Отказаться от услуг всех тренеров, врачей, массажистов и другого персонала, на которых укажет МОК и WADA.

Вот вкратце о чем должны подумать те наши спортсмены, которым все-таки придет персональное приглашение из МОК и которые скинутся на 15 млн откупных олимпийским рэкетирам.

Ну а нашим чиновникам приказано готовиться к новому покаянию. Кто заставлял президента ОКР Жукова извиняться перед судилищем на берегу Женевского озера? Неужели было непонятно, что слабых добивают – и что это только начало?

Вот что, по информации ТАСС, заявило WADA вскоре после приговора МОК:

"Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу. Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена".

Вот так – ни много ни мало! Каяться вам, россияне, всю оставшуюся жизнь!!!

А что же за второй такой критерий? Доступ к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.

Любопытно, а доступ к пекинским или вашингтонским лабораториям WADA не хочет получить?!

А ведь без выполнения двух этих условий РУСАДА не будет признана, без чего в свою очередь невозможно снятие бана с паралимпийцев.

Тупик.

Но не сами ли мы себя туда загнали?

Хотя выход есть.

Не хочу это говорить, но предложите иной выход, кроме как послать зарвавшийся МОК с его карманной WADA куда подальше. Как это сделала НХЛ. И собирается сделать США.

Вчера сразу из двух источников поступила информация, что из-за напряженных отношений с КНДР вопрос участия американцев в Играх-2018 открыт. Об этом сенсационно объявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, а затем подтвердила из Белого дома некая Сара Сандерс:

– Такое возможно. Официальное решение не принято. Оно должно обсуждаться более широким кругом лиц. Я думаю, что в итоге президент все взвесит.

Еще ранее сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников американских учреждений.

Так что, все возможно. Но, заметьте, никто в США или в НХЛ не говорит о том, что за бойкот Игр последует дисквалификация от МОК на две Олимпиады, о чем у нас сейчас кричат на каждом углу.

А Виталий Мутко меж тем по поводу оброка в $15 млн в интервью тому же ТАСС констатирует:

"Не мне давать советы, это надо будет Александру Дмитриевичу (Жукову, президенту ОКР) собирать собрание, отвечать. Я могу только одно сказать: если что-то и платить, то платить на основании договора с МОК".

Неужели прогнемся-таки и заплатим?..