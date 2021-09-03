«К золоту Игр подтолкнули фильмы с Джеки Чаном». Храмцов и Бацарашкина провели Олимпийский урок

– Что меня подтолкнуло к занятиям профессиональным спортом? – рассуждает Олимпийский чемпион по тхэквондо на Играх в Токио Максим Храмцов. – Джеки Чан. В шесть лет смотрел с ним фильмы и был так сильно впечатлен, что тоже так хотел. Родители дождались, когда мне исполнится семь, и отправили на карате…

В Инновационном центре Олимпийского комитета России прошел Олимпийский урок для учащихся московских школ, в котором приняли участие президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратная Олимпийская чемпионка Игр в Токио по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина (та самая, которая выиграла золото с медальоном «школы кота» из «Ведьмака») и, собственно, Храмцов.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Как и обычный школьный урок, этот длился примерно 45 минут (на самом деле, чуть дольше, но мы же знаем, что звонок – для учителя). На него были приглашены два десятка лучших школьников столицы, которых отбирали в Российском обществе «Знание». Они присутствовали в режиме офлайн, а по видеосвязи возможность пообщаться со звездами российского спорта получили ученики еще двух московских школ, а также все желающие подключиться к прямой онлайн трансляции.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Вместе они узнали много интересного. Урок был поделен на три части – лекция, общение со спортсменами и практикум. Первая началась со вступительной речи Станислава Позднякова, затем было живое и неформальное общение с олимпийцами, в ходе которого Бацарашкина и Храмцов отвечали на самые разные вопросы и разобрали основные олимпийские ценности – стремление к совершенству (Максим поведал, что мечтает стать первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом по тхэквондо), уважение к соперникам, болельщикам и зрителям (тут как нельзя кстати пришлась история с Алексеем Немовым на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда возмущенные несправедливым судейством 12 тысяч зрителей 15 минут не позволяли начать выступление следующему спортсмену, пока Немов сам не попросил их дать возможность продолжить соревнования), дружба (Храмцов отметил, что тесно общается и регулярно проходит сборы со многими соперниками по татами), честное соперничество и так далее.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Заключительная часть получилась еще более увлекательной, поскольку школьники получили возможность задать спортсменам свои вопросы, из которых мы узнали: