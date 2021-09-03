«К золоту Игр подтолкнули фильмы с Джеки Чаном». Храмцов и Бацарашкина провели Олимпийский урок

– Что меня подтолкнуло к занятиям профессиональным спортом? – рассуждает Олимпийский чемпион по тхэквондо на Играх в Токио Максим Храмцов. – Джеки Чан. В шесть лет смотрел с ним фильмы и был так сильно впечатлен, что тоже так хотел. Родители дождались, когда мне исполнится семь, и отправили на карате…
В Инновационном центре Олимпийского комитета России прошел Олимпийский урок для учащихся московских школ, в котором приняли участие президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратная Олимпийская чемпионка Игр в Токио по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина (та самая, которая выиграла золото с медальоном «школы кота» из «Ведьмака») и, собственно, Храмцов.
Источник фото: Олимпийский комитет России
Как и обычный школьный урок, этот длился примерно 45 минут (на самом деле, чуть дольше, но мы же знаем, что звонок – для учителя). На него были приглашены два десятка лучших школьников столицы, которых отбирали в Российском обществе «Знание». Они присутствовали в режиме офлайн, а по видеосвязи возможность пообщаться со звездами российского спорта получили ученики еще двух московских школ, а также все желающие подключиться к прямой онлайн трансляции.
Источник фото: Олимпийский комитет России
Вместе они узнали много интересного. Урок был поделен на три части – лекция, общение со спортсменами и практикум. Первая началась со вступительной речи Станислава Позднякова, затем было живое и неформальное общение с олимпийцами, в ходе которого Бацарашкина и Храмцов отвечали на самые разные вопросы и разобрали основные олимпийские ценности – стремление к совершенству (Максим поведал, что мечтает стать первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом по тхэквондо), уважение к соперникам, болельщикам и зрителям (тут как нельзя кстати пришлась история с Алексеем Немовым на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда возмущенные несправедливым судейством 12 тысяч зрителей 15 минут не позволяли начать выступление следующему спортсмену, пока Немов сам не попросил их дать возможность продолжить соревнования), дружба (Храмцов отметил, что тесно общается и регулярно проходит сборы со многими соперниками по татами), честное соперничество и так далее.
Источник фото: Олимпийский комитет России
Заключительная часть получилась еще более увлекательной, поскольку школьники получили возможность задать спортсменам свои вопросы, из которых мы узнали:
– как они пришли в спорт (Храмцов хотел махать ногами, как Джеки Чан, а Бацарашкина с детства имела дело с оружием и благодаря двум дедушкам в 12 лет уже стреляла из ружья);
– стоит ли смотреть исторические спортивные художественные фильмы (да, но не в качестве основы образовательной программы, ведь зрелищность иногда требует искажения каких-то фактов);
– было ли желание завязать (оба не смогли вспомнить такого момента в своей карьере);
– как проводят свободное время (оба олимпийских чемпиона играют в компьютерные игры на PlayStation, а Бацарашкина еще и читает книги – в данный момент цикл о Шерлоке Холмсе);
– кем бы стали, если бы не профессиональный спорт (оба не могут представить себя вне спорта, а Максим добавил, что и киберспорт он бы не потянул);
– какие цели не реализовали (не выиграли все что только можно по несколько раз);
– и какие впечатления испытали после победы на Олимпиде (оба сошлись во мнении, что, к их собственному удивлению, особенно никаких, ведь соревнования проходили без зрителей, а они выступали еще и не под российским флагом).
Источник фото: Олимпийский комитет России
В не менее интересной третьей части школьники получили возможность своими глазами взглянуть, чем занимаются в Инновационном центре ОКР, где они все это время и находились. Опытные инструкторы провели им экскурсию, рассказав, что основная задача центра – методическое сопровождение сборных России, показали различные тренажеры и даже позволили опробовать их самим учащимся.
Вот так весело и познавательно провели школьники Олимпийский урок, ставший частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», проходящего с 1 по 3 сентября по всей России. В рамках этого марафона российские школьники получили возможность познакомиться с тем как работают крупнейшие организации нашей страны.
Непосредственно «Олимпийский патруль» стартовал семь лет назад (в 2014-м), на территории крупнейших детских центров России, среди которых: «Орленок», «Смена» (Краснодарский край) и «Артек» (Крыму), а также на базе шести крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в Сочи.
Источник фото: Олимпийский комитет России
Вскоре он охватил 60 общеобразовательных школ в 24 регионах России и более 45 тысяч новых участников, а в 2015 году в проекте принял участие олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах. В сумме за прошедшие годы участниками «Олимпийского патруля» стали чуть менее 200 тысяч человек и около 200 знаменитых спортсменов, в числе которых Виктор Ан, Немов, Владислав Третьяк, Светлана Ромашина, Ирина Роднина, Александр Карелин, Софья Великая, Аделина Сотникова, Александр Легков и многие другие.