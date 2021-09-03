ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«К золоту Игр подтолкнули фильмы с Джеки Чаном». Храмцов и Бацарашкина провели Олимпийский урок
03 сентября 17:48
автор: Артем Зибрак
автор фото: Олимпийский комитет России

«К золоту Игр подтолкнули фильмы с Джеки Чаном». Храмцов и Бацарашкина провели Олимпийский урок

В пятницу, 3 сентября, Олимпийские чемпионы Игр в Токио Виталина Бацарашкина и Максим Храмцов приняли участие в Олимпийском уроке, организованном ОКР для московских школьников.

Что меня подтолкнуло к занятиям профессиональным спортом? – рассуждает Олимпийский чемпион по тхэквондо на Играх в Токио Максим Храмцов. – Джеки Чан. В шесть лет смотрел с ним фильмы и был так сильно впечатлен, что тоже так хотел. Родители дождались, когда мне исполнится семь, и отправили на карате…

В Инновационном центре Олимпийского комитета России прошел Олимпийский урок для учащихся московских школ, в котором приняли участие президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратная Олимпийская чемпионка Игр в Токио по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина (та самая, которая выиграла золото с медальоном «школы кота» из «Ведьмака») и, собственно, Храмцов.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Как и обычный школьный урок, этот длился примерно 45 минут (на самом деле, чуть дольше, но мы же знаем, что звонок – для учителя). На него были приглашены два десятка лучших школьников столицы, которых отбирали в Российском обществе «Знание». Они присутствовали в режиме офлайн, а по видеосвязи возможность пообщаться со звездами российского спорта получили ученики еще двух московских школ, а также все желающие подключиться к прямой онлайн трансляции.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Вместе они узнали много интересного. Урок был поделен на три части – лекция, общение со спортсменами и практикум. Первая началась со вступительной речи Станислава Позднякова, затем было живое и неформальное общение с олимпийцами, в ходе которого Бацарашкина и Храмцов отвечали на самые разные вопросы и разобрали основные олимпийские ценности – стремление к совершенству (Максим поведал, что мечтает стать первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом по тхэквондо), уважение к соперникам, болельщикам и зрителям (тут как нельзя кстати пришлась история с Алексеем Немовым на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда возмущенные несправедливым судейством 12 тысяч зрителей 15 минут не позволяли начать выступление следующему спортсмену, пока Немов сам не попросил их дать возможность продолжить соревнования), дружба (Храмцов отметил, что тесно общается и регулярно проходит сборы со многими соперниками по татами), честное соперничество и так далее.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Заключительная часть получилась еще более увлекательной, поскольку школьники получили возможность задать спортсменам свои вопросы, из которых мы узнали:

как они пришли в спорт (Храмцов хотел махать ногами, как Джеки Чан, а Бацарашкина с детства имела дело с оружием и благодаря двум дедушкам в 12 лет уже стреляла из ружья);
– стоит ли смотреть исторические спортивные художественные фильмы (да, но не в качестве основы образовательной программы, ведь зрелищность иногда требует искажения каких-то фактов);
было ли желание завязать (оба не смогли вспомнить такого момента в своей карьере);
как проводят свободное время (оба олимпийских чемпиона играют в компьютерные игры на PlayStation, а Бацарашкина еще и читает книги – в данный момент цикл о Шерлоке Холмсе);
кем бы стали, если бы не профессиональный спорт (оба не могут представить себя вне спорта, а Максим добавил, что и киберспорт он бы не потянул);
какие цели не реализовали (не выиграли все что только можно по несколько раз);
и какие впечатления испытали после победы на Олимпиде (оба сошлись во мнении, что, к их собственному удивлению, особенно никаких, ведь соревнования проходили без зрителей, а они выступали еще и не под российским флагом).

Источник фото: Олимпийский комитет России

В не менее интересной третьей части школьники получили возможность своими глазами взглянуть, чем занимаются в Инновационном центре ОКР, где они все это время и находились. Опытные инструкторы провели им экскурсию, рассказав, что основная задача центра – методическое сопровождение сборных России, показали различные тренажеры и даже позволили опробовать их самим учащимся.

Вот так весело и познавательно провели школьники Олимпийский урок, ставший частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», проходящего с 1 по 3 сентября по всей России. В рамках этого марафона российские школьники получили возможность познакомиться с тем как работают крупнейшие организации нашей страны.

Непосредственно «Олимпийский патруль» стартовал семь лет назад (в 2014-м), на территории крупнейших детских центров России, среди которых: «Орленок», «Смена» (Краснодарский край) и «Артек» (Крыму), а также на базе шести крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в Сочи.

Источник фото: Олимпийский комитет России

Вскоре он охватил 60 общеобразовательных школ в 24 регионах России и более 45 тысяч новых участников, а в 2015 году в проекте принял участие олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах. В сумме за прошедшие годы участниками «Олимпийского патруля» стали чуть менее 200 тысяч человек и около 200 знаменитых спортсменов, в числе которых Виктор Ан, Немов, Владислав Третьяк, Светлана Ромашина, Ирина Роднина, Александр Карелин, Софья Великая, Аделина Сотникова, Александр Легков и многие другие.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Владимир Путин не исключил, что Россия примет Олимпийские игрыЛегкоатлет Работницкий стал вице-чемпионом ПаралимпиадыФрэнсис Нганну может подраться с бывшим чемпионом полутяжелой весовой категории Джоном ДжонсомВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Теперь — полуфиналы. На чемпионате России по боксу начинается самое интересное
Четверг 2 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове стал заключительным днем четвертьфинальных боев – определились полуфиналисты в четырех весовых категориях, и теперь начнется серьезная борьба за титул.
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Ферстаппен в роли голландского Шумахера. Расклады и ставки на первый за 36 лет Гран-при Нидерландов
«Плеймейкер» представляет 13-й этап чемпионата «Формулы-1», который пройдет 3-5 сентября на автодроме Зандворт.
Злодейство и гений совместимы! Как Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную и отвесил пощечину
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выдал сумасшедший матч против Ирландии: сначала не реализовал пенальти, в концовке превратил 0:1 в 2:1, забив 110-й и 111-й голы за национальную команду, а еще успел ударить по лицу соперника...
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика