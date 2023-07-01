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Радикальное омоложение. Корейцы долгие годы наказывали собственных спортсменов

В Южной Корее принят закон, отсутствие которого тормозило развитие спорта в стране.
Радикальное омоложение. Корейцы долгие годы наказывали собственных спортсменов
01 июля 2023 16:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Когда речь заходит о молодых спортсменах, очевидно выступающих в соревнованиях не по своему возрасту, в первую очередь на ум приходят представители африканского континента. Поверить в то, что здоровенным темнокожим бородачам, порой приезжающим на международные старты, по пятнадцать-шестнадцать лет, бывает довольно сложно. Но добраться до подлинных метрик футболиста, родившегося в какой-нибудь нигерийской деревне, бывает невозможно — и спортивным властям приходится действовать, исходя из предоставленных документов. Тем интереснее история с южнокорейскими атлетами, о которой до недавнего времени мало кто знал. Страна известна своей приверженностью традициям — и одна из них оказывала прямое воздействие на достижения представителей Кореи на международной арене — причём, что интересно, в худшую сторону.

Магия чисел

Традиция заключалась в том, что только что родившийся ребёнок сразу же считался годовалым. А дальнейшее увеличение возраста происходило не в день рождения, а в Новый год по лунному календарю. Таким образом любой кореец по документам становился на год, а то и почти на два старше своего реального возраста.

РИА Новости

Из-за этого молодые южнокорейские спортсмены сразу же оказывались в неравных условиях со своими конкурентами по соревнованиям, будучи вынужденными состязаться с конкурентами старше себя. Да, на международные соревнования предоставлялись паспорта с датой рождения, но ведь отбор при этом проходил по внутренним правилам, так что корейские власти, по сути, наказывали самих себя.

РИА Новости

На юношеском уровне такая разница порой бывает определяющей — достаточно хотя бы вспомнить недавний конфуз российской футбольной молодёжки, по факту являющейся юниорской, в матче с белорусами, которые выставили команду U21, соответствующую статусу матча. Но если в нашем случае эта мера носит экспериментальный характер на время отсутствия международных турниров и не связана с изменениями в документах, то столь долгое упорствование корейцев в явной ошибке не вызывает ничего, кроме недоумения.

Что дальше?

Теперь, после окончательного перехода на международную систему корейское общество ждёт длительный процесс перестроения. И если у простых граждан страны шанс ещё раз отметить восемнадцатилетие или какой-то юбилей вполне может вызвать улыбку, то многие спортсмены, в том числе, уже завершившие карьеру, слегка погрустив о крушении вековых традиций, наверняка опечалятся ещё больше, поняв, сколько было упущено в юности из-за подобной системы подсчёта.

РИА Новости

Без успехов на молодёжном уровне больших побед во взрослом возрасте не видать — и если, например, южнокорейским стрелкам из лука нет особенной разницы в том, соревноваться ли со старшими, младшими или ровесниками, то там где такого изначального превосходства нет, было потеряно очень многое. Теперь в молодёжном спорте Южной Кореи начнётся новый виток — и не будет ничего удивительного в том, если через несколько лет представители этой страны осуществят настоящий прорыв на международной арене.

источник: «Советский спорт»
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