Владимир Путин о допинге: Мы сами виноваты - Советский спорт
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    • Олимпиада20 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»Автор: Яременко Николай

    Владимир Путин о допинге: Мы сами виноваты

    Главный редактор «Советского спорта» - о том, как побывал на пресс-конференции президента, пригласил Путина на 95-летие газеты и задал вопрос о допинге.

    Подобно тому как в день инаугурации президента в очень многих инстаграмах появляется фото в жанре «я и Путин», так и в четверг фото с бейджем, фото в зале на фоне надписи «Пресс-конференция В.В.Путина» и т.п. – всё это сотнями публиковалось в личных аккаунтах самых разных соцсетей. Для многих приехавших сюда, в Центр международной торговли, где в последние годы, по традиции, проходит пресс-конференция главы государства, уже сама аккредитация сюда – возможность прикоснуться к некоему ритуальному таинству. Некая региональная девушка, сидевшая передо мной, и вовсе явилась в платье с полностью открытой спиной. У нее ведь событие, напоминающее скорее первый бал.

    На экране появлялись слайды с Крымским мостом, Ласточкиным гнездом, видами храмов и монастырей, которые чередовались с новыми футбольными стадионами в Самаре, Нижнем Новгороде, на Крестовском и в Лужниках. Логично было предположить, что тема успешно проведенного чемпионата станет одной из основных. Однако за почти четыре часа пресс-конференции о чемпионате не говорилось – больше об экономике и о внешней политике.

    Сама пресс-конференция местами напоминала прямую линию с народом. Очень многие из завладевших микрофоном вспоминали не о том, что они журналисты, пришедшие сюда с целью задать вопрос, сколько о том, что они посланцы того или иного региона – надо срочно рассказать о какой-то местной проблеме, которая в ряде случаев не давала даже перейти от частного к общему.

    И в тот момент, когда одна барышня с задних рядов задала президенту вопрос: «Как Ваше здоровье?» (в таких ситуациях всегда отчетливо начинаешь понимать, что пресс-конференция плавно катится к финалу) и получила ответ про занятия спортом, я понял, что сейчас-то есть шанс, наконец-то вывернуть на спортивную тему и взметнул ввысь свежий номер «Советского спорта», благодаря чему был замечен со сцены.

    - Событий спортивных в этом году было много. Не буду говорить про чемпионат мира – мы его блестяще провели, и странно, что сегодня никто про это не вспоминал. Не буду и про вчерашний окончательный уход из футбола Виталия Мутко. Не буду подробно и про наше грядущее 95-летие, где, надеемся, мы увидим вас у нас в гостях в редакции. Вопрос один, короткий – по давней, наболевшей теме: допинг. Такое ощущение, что вопрос давно уже стал политическим. Мы находимся под разнообразными санкциями, и многие международные спортивные структуры тоже готовы нас лишний раз укусить. Но с другой стороны, и для очень многих наших спортивных функционеров теперь появилась удобная позиция: можно ничего не делать, и любые претензии к себе объяснять только политикой. Как Вы считаете: мы очистились в этой сфере настолько, что можно было бы признать: у нас все в порядке?

    - Во-первых, мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации, которая создалась. Сами виноваты! Потому что ведь применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и не будет. Мы должны думать не только о результатах - да, это интересно, важно – но и думать о здоровье спортсменов. Поскольку эти факты имели место быть, мы должны: а) это признать, б) сказать, что это наша вина, признать, что мы не смогли организовать в должной мере работу по борьбе с допингом. В этом и есть вина тех государственных структур, которые должны были это делать наилучшим образом.

    Что касается вопроса, избавились мы от этого или нет… Наверное, на сто процентов – нет. Но работа проведена колоссальная. Создана база, которая поможет поставить работу на должный уровень.

    Но это ведь не только наша беда, во всем мире допинг применяется. Мы в любом случае должны стремиться к нулевому применению допинга. Вы знаете, сейчас у нас в стране находится комиссия WADA, идут переговоры с Минспорта, обсуждаются имеющиеся материалы. Надеюсь, что элемент политизации (а Вы правы, он в этой сфере тоже присутствует) полностью будет изжит, - сказал Владимир Путин.

    #путин владимир владимирович
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