Россию могут не пустить в Токио. Что происходит с нашим спортом

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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 2015 году на фоне скандала, разгоревшегося после выхода фильма немецкого канала ARD, посвященному допингу в российском спорте, и последовавшего расследования комиссии Макларена, членство РУСАДА в WADA было приостановлено. Последствия истории известны – наших легкоатлетов не допустили до участия на Играх в Рио (за исключением Дарьи Клишиной), позже был дисквалифицирован ОКР (в Пхенчхане наши атлеты, и далеко не все, кто мог, выступали под нейтральным флагом), последовала серия разоблачений и отстранений известных спортсменов, которых лишали завоеванных ранее наград… Однако большинство проблем со временем решить удалось. Вскоре после окончания Олимпиады-2018 ОКР снова стал членом МОК, а осенью прошлого года в правах восстановили и РУСАДА. Для этого была проведена огромная работа, выполнен целый ряд требований со стороны WADA, потребовалась тотальная чистка в структуре российского агентства, а также значительная помощь Минспорта, ОКР и других спортивных организаций.

При этом, технически, РУСАДА восстановили «авансом». Чтобы закрыть вопрос окончательно, было необходимо выполнить еще два условия.

1) предоставить экспертам WADA допуск к электронной базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в которой содержались образцы проб, взятых у российских спортсменов до Олимпиады-2014 в Сочи.

2) предоставить этим же экспертам допуск к самим образцам, хранившимся в лаборатории и попавшим под подозрение WADA после изучения электронных данных.

Российская сторона, к слову, сорвала дедлайн по выполнению первого требования (срок был до 31 декабря). Тогда возникла заминка с сертификацией заграничного оборудования, которое не пропускали наши таможенники (якобы, из-за его несоответствия российским законам). Однако впоследствии бюрократический казус был устранен. Доступ и к базе, и образцам эксперты WADA получили. А акцентировать внимание на заминке не стали.

Последние месяцы Всемирное агентство посвятило изучению полученных данных.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ситуация более-менее устаканилась. Не то, чтобы мы могли выдохнуть и успокоиться, но того, что случилось на днях, никто точно не ждал. Все началось с инсайда от известного нам Хайо Зеппельта с телеканала ARD. В конце прошлой недели он опубликовал информацию, что специалисты WADA нашли несоответствие в полученных данных при сравнении их с копией базы Московской лабораторией, которую им ранее передал неназванный информатор. А это дает повод обвинить российскую сторону во вмешательстве и манипуляциях с этими самыми данными. Причем само вмешательство случилось уже после 2017 года. Позже этот инсайд подтвердил и руководитель Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск. А в понедельник – уже официально – о нем заявили и в самой WADA, заседание Исполкома которого состоялось в столице Японии.

– WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. Основанием для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе этого года, – сказал ТАССу член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

– Положительные данные некоторых допинг-проб были удалены. Вопрос – почему? Мы дадим российской стороне возможность объясниться, – заявил американской прессе глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

Срок для предоставления объяснений – три недели. И если они WADA не устроят, последствия могут быть крайне серьезными…

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

Пока мы слишком много не знаем, чтобы делать какие-то выводы. Но явно, что, говоря о несоответствии данных, имеются в виду не расхождения в написании фамилий или прочие мелочи. Удаление из базы информации о положительных пробах – обвинение серьезное. Если оно имело место быть, причин подобной манипуляции мы тоже не знаем. Зачем их удалили? Чтобы скрыть реальные масштабы проблемы? (ранее WADA заявляло, что по итогам перепроверки полученных данных возбудило 43 дела в отношении российских атлетов, а также выявило 298 подозрительных случая. Всего из московской лаборатории было взято около 3000 проб) Чтобы выгородить отдельных звезд? Вывести из-под удара топовых спортсменов или известных чиновников?

Пока можно только гадать.

Но о том, что ситуация крайне тяжелая, сообщил и глава ОКР.

– Судя по тому, что на основании доклада Комиссии по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, все очень серьезно, – рассказал Станислав Поздняков. – За короткий срок нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году. Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам – право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем.

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус предсказал «ужасающие» последствия лишения соответствия РУСАДА. По его словам, если мы не дадим обоснованные ответы на вопросы WADA, то избежать наказания не удастся.

Что касается МОК, он уже открестился от своего участия в принятии решения по будущему олимпийской сборной России. Согласно новому Международному стандарту, который действует с апреля 2018 года, атлеты страны, национальное антидопинговое агентство которой не соответствует кодексу WADA, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях. В том числе – до Олимпийских игр. При этом решение об их допуске или не допуске принимает именно WADA.

Если все пойдет по наихудшему сценарию, мы действительно останемся без Токио.