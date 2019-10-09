Юрий Ганус: У России нет ответов на вопросы ВАДА

О том, насколько серьезна ситуация и какое наказание может ждать наш спорт, журналисты «Советского спорта» расспросили генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который побывал в гостях в редакционном пресс-центре.

«НЕУЖЕЛИ ТЕ, КТО ЧИСТИЛ БАЗУ, НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ИХ РАСКРОЮТ?»

Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных московской лаборатории российский спорт катится в пропасть.

– Что нас ждет в ближайшее время?

– Перед тем, как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке.

Таместь заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причем не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть, непосредственно перед передачей данных ВАДА. Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты ВАДА в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, все произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?!

– Зимой задержку с передачей базы объясняли так: оборудование ВАДА не соответствует нашим стандартам. Причем это заявляли не спортивные чиновники, все говорилось от имени государства. То есть, некие люди подставили Россию как государство?

– Вы совершенно правы. Просто какой-то заговор! Сейчас почему-то пошли обвинения по этой истории в адрес РУСАДА. Но ведь мы не имеем доступа к базе ни одной лаборатории! Да, РУСАДА работает с 13-ю из них по всему миру, особенно активно – с пятью европейскими, но что мы делаем? Передаем им пробы, они их анализируют и хранят, вот и все.

«ПРЕЗИДЕНТ НЕ В КУРСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ»

– В декабре, когда решался вопрос с передачей базы, вы били тревогу чуть ли не в одиночестве. И вас тогда одернули сверху – сказали, что Ганус, мол, недостаточно осведомлен.

– Да, когда я сделал заявление, мне сказали, чтобы я его отозвал. Я отказался. Надо было во что бы то ни стало обратить внимание президента страны на всю глубину проблемы. Я даже отправил файл заявления на Kremlin.ru. Подумал:раз эти люди опасаются, значит, президент не в курсе того, что происходит.Сам-то я знал все. Только информацию получал не из России, а из ВАДА. Когда их представители прибыли в Москву, где они находятся и так далее. У нас с ними нормальные рабочие отношения. А наши власти, наоборот, закрывали информацию, держали все в секрете.

– Допускаете, что сейчас ситуация повторится и вас опять обвинят в нагнетании истерии?

– Я просто не имею права молчать.Это поле моей профессиональной ответственности. И никакой истерики здесь нет.Я делаю выводы из того, что знаю и видел сам. Тем более, что ситуация сейчас гораздо хуже, чем в начале года. Тогда проблема была острой, но она решалась. А сейчас ситуация вокруг нашего спорта по сложности и важности стоит очень высоко, на одном из первых мест. Может быть сразу после отношений с Украиной. Думаю, полномочия по этому вопросу были делегированы весьма крупным чиновникам.

– Насколько велики изменения, сделанные в базе данных, и каков их характер?

– База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идет не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. Иих счет идет на тысячи.

– Ого! Тогда возникает вопрос: кто же вносил эти изменения? Ведь лаборатория с серверами была опечатана Следственным комитетом.

– Весной 2018-го я встречался с сотрудниками СК и изложил им суть вопроса.Что самое важное – это доступ ВАДА к базе данных. Это важнейший пункт антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую Россия подписала вместе с другими странами. Дело в том, что пробы, хранящиеся в московской лаборатории, принадлежат вовсе не ей. А международным федерациям, МОК, РУСАДА… И они имеют право на доступ к своим пробам. Кроме того, согласно всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА может проводить дополнительную перепроверку проб из лабораторий по всему миру. Хотя когда мы опечатали московскую, то фактически лишили ВАДА этого права. Считайте, бросили вызов международной антидопинговой системе.

– Если лаборатория опечатана СК, то вариантов, кто мог внести изменения в базу, немного: либо работники СК, либо те, кого они допустили в лабораторию.

– Логика в ваших словах есть. Но следователи работают в рамках уголовного дела по Родченкову. Для этого манипуляции с базой данных им не нужны. Но вы правы в одном: раз база была под контролем СК, то возникает вопрос к контролю.

«АКТ РОДЧЕНКОВА» – ЭТО СЕРЬЕЗНО»

– Еще были разговоры, что уехавший в Америку Родченков имел удаленный доступ к базе.

– Не очень представляю, как это возможно. После возбуждения уголовного дела, серверы обычно изымаются и отключаются от всего. Какой тут может быть «удаленный доступ»?

– Ходят разговоры об «Акте Родченкова», который готовится в США. Что вам про это известно?

– Это очень серьезная вещь. Суть «Акта Родченкова» в нарушении прав американских спортсменов. Они теряют возможность выступать в условиях чистой, честной конкуренции. Американцы возьмут все соревнования по всем видам спорта, где наши соревновались с их атлетами. И если у наших спортсменов или тренеров будут антидопинговые нарушения, они попадут под суровые санкции – до миллиона долларов штрафа и десяти лет заключения. Это касается и наших спортивных чиновников. Не сомневаюсь, что акт будет принят – особенно в той ситуации, где Россия оказалась сейчас. Изменив базу данных лаборатории, мы показали всю глубину нашего падения.

– Но доклад Макларена – это же тоже было серьезно.

– Согласен. Прежде всего, я не стал бы мазать черной краской Ричарда Макларена. Я изучил весь его профессиональный путь, это ответственный и высококлассный специалист. Но тогда по некоторым требованиям, которые нам предъявили, можно было дискутировать. Сейчас же спорить просто не о чем. В требованиях ВАДА 31 пункт, там все четко и понятно.

«ОБЪЯСНЕНИЯ БУДЕТ ДАВАТЬ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА»

– 9 октября мы должны предоставить в ВАДА свои объяснения: откуда взялись изменения в базе данных. Правильно?

– Да, это должно сделать Министерство спорта. (в итоге их отправили уже вчера, – Прим. ред.)

– Почему именно оно?

– На Западе никто не будет разбираться в нашей спортивной вертикали. Есть Минспорта, значит, главный спортивный начальник России – Павел Колобков. К нему и обратились. Хотя вешать на Колобкова всю ответственность за эту ситуацию, конечно, нельзя.

– Что будет потом?

– 23 октября состоится заседание Комитета ВАДА по соответствию.Там эксперты выскажутся по ответам российской стороны.

– Кстати, перед этим у нас будет форум «Россия – спортивная держава!». Вы примете в нем участие?

– Не знаю. Прошлогодний форум меня немного шокировал. Россия переживает допинговый кризис, а на форуме было объявлено, что Мордовия заняла первое место. Хотя именно с этим регионом РУСАДА расторгло соглашение из-за массовых нарушений.

– Вернемся к ВАДА. Можно ли вообще внятно ответить на их вопросы – так, чтобы объяснения их устроили?

– По-моему, это невозможно. Разве что… В любой большой организации всегда существуют копии баз данных, так называемые зеркала. Думаю, выйти из этого тупика можно только предоставив полную реальную базу.Ну, или те места, которые были оттуда вычищены.Ведь России делали существенные послабления – вернули флаг, гимн. Оставалось лишь передать базу данных и, казалось, вопрос будет закрыт. Но никто в страшном сне не мог представить, что база окажется не аутентичной.

– Представители России будут на заседании Комитета по соответствию?

– Не думаю, что в ВАДА будут возражать.

– А следующая инстанция?

– Исполком ВАДА 4 ноября.

«У РОССИИ СЕЙЧАС ИМИДЖ РЕЦИДИВИСТА»

– Этот исполком пройдет уже при новом президенте ВАДА?

– Видимо, да. Витольд Банька уже вступит в должность.

– Что вы можете сказать о Баньке?

– Он был министром спорта и туризма Польши. Достаточно амбициозный, молодой – ему всего 34.

– На исполкоме РУСАДА будет лишено статуса соответствия? И каков вообще лучший для нас вариант вердикта?

– Позитивного сценария здесь быть просто не может. У России сейчас имидж рецидивиста. А негативный – это то, о чем вы сказали – лишение РУСАДА статуса соответствия. Это означает, что в России будут работать два иностранных агентства, как уже бывало раньше. Например, британское UКAD. Но это огромные финансовые расходы из бюджета. На командировки допинг-офицеров, оплату допинг-проб и т.д.

– Два самых важных вопроса, которые сейчас интересуют болельщиков: допустят ли Россию на Олимпиады и сможем ли мы проводить у себя международные соревнования?

– Насчет соревнований – сразу нет. Об этом даже речи быть не может. По поводу участия в Олимпиаде, без сомнения, будут какие-то ограничения для российских спортсменов. Но есть еще вариант, что РУСАДА в той или иной мере сохранит свой статус. Ведь уже были заявления, что оно не имеет никакого отношения к этой ситуации. В мире уже поняли:мы как раз действуем по правилам, нам можно доверять. Такое РУСАДА необходимо российскому спорту. Не потому, что я возглавляю агентство, а потому что мы реально наводим порядок.

– Нас лишат даже чемпионата Европы по футболу и чемпионата мира по волейболу 2022 года?

– Эти соревнования уже стоят в календаре, так что мне трудно судить. Давайте дождемся окончательных решений.

– Какова вероятность, что весь российский спорт будет низведен до нынешнего состояния нашей легкой атлетики?

– Это зависит от нас. Нужны новые подходы, новые люди, которые болеют интересами спорта, а не решальщики. Я ведь и в последнем открытом письме отмечал: наш спорт не настолько порочен, как может показаться из-за его сегодняшнего имиджа. В руководстве федераций достаточно профессионалов, в том числе из бывших спортсменов. Но они недостаточно вовлечены в мировое спортивное движение. В том числе – из-за этой истории с лабораторией. Мы утратили позиции в руководящих органах по видам спорта. Яркий пример – биатлон.

А что до легкой атлетики, то я еще весной, когда был в штаб-квартире ИААФ в Монако,понял, что ВФЛА не восстановят до чемпионата мира в Дохе. Вот мы в РУСАДА сформировали пакет дел по Чувашии: там, если не ошибаюсь, 69 положительных допинг-проб, и 39 из них – легкоатлеты. В том числе трое несовершеннолетних. И все это было выявлено в одном медицинском центре. О каком восстановлении может идти речь?

– Сегодняшняя ситуация хуже, чем перед Играми 2016 года в Рио и 2018-го в Пхенчхане?

– Безусловно. Так плохо никогда не было.

– Российский спорт достиг дна?

– Нет, снизу еще не постучали.